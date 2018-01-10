На трассе Екатеринбург — Нижний Тагил — Серов в ДТП пострадала школьница

Накануне на Серовском тракте в районе Невьянска автомобиль Chevrolet Cruze под управлением 24-летнего мужчины улетел в кювет. Как уточняют в пресс-службе областной ГИБДД, в результате ДТП 13-летняя девочка — пассажирка автомашины получила компрессионный перелом трёх грудных позвонков и была доставлена в ЦГБ Невьянска.

«В месте ДТП сотрудниками ГИБДД были выявлены недостатки улично-дорожной сети в виде колейности глубиной до 5 см. По результатам проверки в адрес обслуживающей организации выдано предписание об ограничении скоростного режима на указанном участке», - пояснили в Госавтоинспекции.