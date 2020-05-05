Под Краснотурьинском во время сплава утонул мужчина

В окрестностях Краснотурьинска во время сплава на лодках погиб мужчина, сообщает пресс-служба МЧС по Свердловской области.

По предварительной информации, трое мужчин сплавлялись на двух лодках по реке Турья. Проплыв несколько километров, двое из одной лодки решили остановиться, чтобы подкачать плавсредство, а третий мужчина отправился дальше. В итоге товарищи обнаружили, что лодка их друга перевернулась, а сам он пропал.

Мужчины вызвали спасателей. Поиски начались в тот же день (3 мая), однако результата не дали — только в 150 метрах от перевернувшейся лодки нашли спасательный жилет. На следующий день поиск продолжили.

«Погибший мужчина был обнаружен около 18:00 одной из поисковых групп в 6 км от перевёрнутой лодки. Поиски осложнялись сильным течением и высоким уровнем воды в реке, вызванным половодьем», — рассказали спасатели.

В ведомстве добавили, что после схода льда на водоёмах Свердловской области погибли уже восемь человек, в том числе один ребёнок. Спасатели просят свердловчан быть осторожными и не пренебрегать мерами безопасности.

Напомним, согласно указу губернатора Евгения Куйвашева, на время майских праздников в Свердловской области сплавы, как и прочие мероприятия, запрещены, жители должны соблюдать режим самоизоляции.