Под Каменском-Уральским река Исеть покрылась мазутными пятнами (ВИДЕО)

Жители деревни Черноскутово в районе Каменска-Уральского, недалеко от границы Свердловской и Курганской областей, пожаловались на масляные пятна, покрывшие в выходные акваторию реки Исеть, пишет Znak.com. Видео экологического ЧП опубликовано на странице «Подслушано Каменск-Уральский» в соцсети «ВКонтакте».
«11 ноября, река Исеть, деревня Черноскутово. Кто хочет покупаться в масляной Исети? Мазута уже не было в реке не помню сколько лет! Ужас. Где наши экологи? Взимают деньги, а за что? И кто за это ответит?» — возмущается автор видео Евгений Бердников.
Пресс-секретарь прокуратуры Свердловской области Марина Канатова сообщила, что свердловский межрайонный природоохранный прокурор Илдар Якупов уже распорядился провести по данному факту проверку.
«Для проведения проверки будут привлечены специалисты по отбору соответствующих проб на анализ. По итогам проверки, при наличии на то оснований, будут приняты меры прокурорского реагирования», — добавила Канатова.