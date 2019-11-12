Под Каменском-Уральским река Исеть покрылась мазутными пятнами (ВИДЕО)

Жители деревни Черноскутово в районе Каменска-Уральского, недалеко от границы Свердловской и Курганской областей, пожаловались на масляные пятна, покрывшие в выходные акваторию реки Исеть, пишет Znak.com. Видео экологического ЧП опубликовано на странице «Подслушано Каменск-Уральский» в соцсети «ВКонтакте».

«11 ноября, река Исеть, деревня Черноскутово. Кто хочет покупаться в масляной Исети? Мазута уже не было в реке не помню сколько лет! Ужас. Где наши экологи? Взимают деньги, а за что? И кто за это ответит?» — возмущается автор видео Евгений Бердников.

Пресс-секретарь прокуратуры Свердловской области Марина Канатова сообщила, что свердловский межрайонный природоохранный прокурор Илдар Якупов уже распорядился провести по данному факту проверку.