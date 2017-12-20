Под Каменском-Уральским электровоз снёс бензовоз

В районе Каменска-Уральского вечером 19 декабря электровоз сбил гружёный бензовоз, который на железнодорожном переезде поехал на красный сигнал светофора, со ссылкой на очевидцев пишет E1.ru. Водитель грузовика погиб на месте.

«Около 18.30 на железнодорожном переезде автодороги Покровское — Богданович (Каменский район) произошло столкновение грузового автомобиля "Фридлайнер" и электропоезда. В результате столкновения погиб водитель грузового автомобиля. Все обстоятельства на месте устанавливают сотрудники ГИБДД», — сообщили в пресс-службе областной ГИБДД.

По словам свидетелей столкновения, из-за аварии возникло затруднение в движении поездов.

«Все поезда и электрички едут в объезд через Богданович и Курган. Я сама еду в "Ласточке" через Богданович, сообщил нам машинист», — цитирует издание одну из пассажирок.

Движение поездов на месте ДТП бензовоза и электровоза на железнодорожной станции Кунавино под Каменском-Уральским было полностью восстановлено ночью. Во время ликвидации последствий ДТП был остановлен электропоезд сообщением Каменск-Уральский — Екатеринбург. Пассажиров, которые хотели вернуться в Каменск-Уральский, забрали автобусы.