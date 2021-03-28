Под Ирбитом автомобиль врезался в автобус с детьми

Сегодня, 28 марта, на территории посёлка Зайково Ирбитского района автомобиль ВАЗ-2110 выехал на встречную полосу и врезался в автобус с детьми, ехавшими из Ирбита в аэропорт Кольцово.

Инцидент произошёл около 5 утра. По одной из версий полиции, 46-летний местный житель возвращался на личном легковом автомобиле из Екатеринбурга и мог задремать, что и послужило причиной выезда на встречную полосу. По предварительной информации, в автобусе никто из детей и взрослых не пострадал. Водитель и пассажир легковушки с травмами различной степени тяжести были доставлены в больницу.

«В автобусе никто из детей и взрослых не пострадал, так как все были пристёгнуты ремнями безопасности. Чего не скажешь про водителя “Лады”: чтобы извлечь его из машины, специалистам МЧС пришлось применить спецоборудование. И водитель ВАЗа, и его пассажир с травмами различной степени тяжести доставлены в больницу для оказания необходимой медицинской помощи», — прокомментировал руководитель пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых.

В автобусе ехали 26 подростков и четверо взрослых. Все несовершеннолетние занимаются в хореографическом коллективе «Рандеву» Центра детского творчества Ирбита. Дети направлялись в Москву, чтобы принять участие в международном конкурсе хореографического искусства. После аварии им был предоставлен другой автобус, который доставил их в аэропорт Кольцово.

В ГИБДД уточнили, что стаж водителя ВАЗ-2110 — 25 лет, к административной ответственности за нарушение правил дорожного движения привлекался пять раз. Алкоголь в крови мужчины не обнаружен.