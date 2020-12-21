Под Екатеринбургом в столкновении четырёх грузовиков погиб человек

На 317-м километре Пермского тракта столкнулись четыре грузовых автомобиля, один человек погиб, ещё двое пострадали, сообщает отделение пропаганды УГИБДД по Свердловской области.

По данным ведомства, авария произошла около 11 часов утра. По предварительным данным, водитель грузовика Iveco, двигаясь в сторону Екатеринбурга, по неизвестной причине выехал на встречку и врезался во встречный грузовик Hyundai, а после этого сзади в фуру въехали грузовики ГАЗ Next и Fiat Diablo.

«В результате ДТП водитель Hyundai, 56-летний житель Кировской области, погиб на месте инцидента. Водители автомобилей Iveco и ГАЗ Next госпитализированы в больницу Первоуральска с травмами различной степени тяжести», — отметили в Госавтоинспекции.

Движение на трассе до сих пор ограничено, автомобили вынуждены ехать в одну полосу.

Сегодня на дорогах Свердловской области сложные условия для передвижения транспорта: с утра на территории региона идёт сильный снегопад, сопровождающийся порывами ветра. Отмечается, что снегопады в регионе продлятся до конца недели. В связи с этим сотрудники ГИБДД напоминают участникам дорожного движения о необходимости соблюдать правила ПДД и быть предельно внимательными на дорогах.