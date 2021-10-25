Под Екатеринбургом потушили торфяной пожар, из-за которого город накрывало смогом

В микрорайоне Солнечный в Екатеринбурге потушили торфяной пожар, который действовал больше двух недель. сообщает пресс-служба МЧС России по Свердловской области.

«Последние очаги тлеющего торфяника на юге Екатеринбурга были ликвидированы сегодня утром», — сообщили в ведомстве.

Часть специалистов продолжит проливать водой болото, чтобы не допустить повторного возгорания.

По данным МЧС, в ликвидации последствий торфяного пожара были задействованы более 270 человек и 110 единиц спецтехники, в сумме на тлеющий торфяник вылили больше 160 млн литров воды.

Смог от горящего торфяника появился в Екатеринбурге больше двух недель назад. Из-за сильного задымления 15 октября в микрорайоне ввели режим ЧС, школьники были переведены на дистанционное обучение. В связи с со смогом были случаи перекрытия дорог, а также задержка рейсов самолётов в аэропорту Кольцово.