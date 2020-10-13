Под Екатеринбургом построят мусоросортировочный комплекс за 10 млрд рублей

Под Екатеринбургом построят крупнейший в Свердловской области комплекс по сортировке и захоронению мусора. Планируется, что завод будет сортировать 700 тыс. тонн мусора ежегодно, а его стоимость начинается от 10 млрд рублей.

Как рассказал Е1.ru заместитель министра энергетики и ЖКХ Свердловской области Егор Свалов, точную стоимость строительства мусоросортировочного комплекса можно будет назвать после проектирования, экологических и ценовых экспертиз. Возможно, стоимость завода будет выше заявленной.

До конца года в Екатеринбурге пройдёт конкурс по выбору компании, которая будет проводить изыскательские работы на месте будущего участка комплекса по сортировке и захоронению мусора. Завод будет обслуживать Екатеринбург и прилегающие территории. Весь подготовительный процесс — от выбора земельного участка до окончания строительно-монтажных работ — займёт, по оценке Свалова, не менее трёх с лишним лет.