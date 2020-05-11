Под Екатеринбургом поезд протаранил застрявший на железнодорожном переезде трактор

Днём 11 мая на перегоне от станции Арамиль до станции Седельниково грузовой состав снёс трактор, остановившийся на переезде из-за поломки, видео аварии размещено в группе «Инцидент Екатеринбург» в соцсети «ВКонтакте».

Судя по видеозаписи, поезд предпринял попытку экстренного торможения, но ему не хватило пары десятков метров, чтобы избежать столкновения. Также на кадрах заметно, что во время ДТП кабина трактора пуста.

В управлении ГИБДД по Свердловской области сообщили, что в инциденте никто не пострадал.

«Водитель трактора успел выскочить из кабины. В результате ДТП оба транспортных средства получили незначительные механические повреждения. Ограничений в движении сотрудниками не производилось», — сообщили там.

В пресс-службе Свердловской железной дороги отметили, что инцидент не сказался на графике пассажирских поездов — движение пассажирских составов по этой ветке не осуществляется.