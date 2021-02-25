Под Екатеринбургом пенсионер устроил ДТП с двумя погибшими

На 48-м км федеральной автодороги Екатеринбург — Тюмень 85-летний водитель спровоцировал ДТП и погиб вместе со своей пассажиркой, сообщает управление ГИБДД по Свердловской области.

«По предварительным данным, мужчина 1936 года рождения, управляя автомобилем Skoda и двигаясь со стороны Тюмени в сторону Екатеринбурга, допустил выезд на полосу встречного движения, где произошло столкновение со встречным автомобилем Renault под управлением женщины 1985 года рождения. В результате ДТП водитель и пассажир Skoda (женщина 1946 года рождения) погибли на месте ДТП, водитель автомобиля Renault доставлена в МСЧ № 32 города Заречный с диагнозом "СГМ, ЗЧМТ, ушибы"», — рассказали в ведомстве.

По словам очевидца аварии, пенсионер выехал на встречную полосу при отсутствии видимости из-за снежного облака, которое поднял двигающийся в попутном направлении грузовой автомобиль.

В ГИБДД отметили, что в 2020 году водителями в возрасте старше 60 лет совершено 260 ДТП, в этих авариях 38 человек погибли и ещё 340 получили травмы. Это каждое девятое ДТП, произошедшее в регионе в прошлом году.