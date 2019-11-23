Под Екатеринбургом обнаружили тело пропавшего врача-травматолога

Под Екатеринбургом волонтёры поискового отряда «Прорыв» нашли тело пропавшего неделю назад врача-травматолога из Верхней Пышмы Дмитрия Аввакумова.

Как пишет Е1.ru, тело было обнаружено в лесу рядом с Верхней Пышмой, недалеко от Серовского тракта.

«Следственный отдел по Верхней Пышме СКР по Свердловской области проводит проверку по факту обнаружения тела мужчины. Признаков насильственной смерти в настоящее время не установлено. Причина смерти будет установлена в ходе судмедэкспертизы», — рассказали в Следственном комитете.

Напомним, по словам матери погибшего мужчины, он пропал в ночь на 16 ноября, до этого он в пятницу, 15 ноября, уходил с работы и планировал вернуться туда снова после 20:00, чтобы успеть внести истории болезни пациентов в компьютер. 17 ноября он должен был выйти на дежурство, но так и не пришёл.