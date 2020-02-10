Под Екатеринбургом из-за уснувшего за рулём водителя столкнулись «Газель» и фура

На Екатеринбургской кольцевой автодороге в ночь на 10 февраля из-за уснувшего за рулём водителя произошло столкновение двух грузовиков, сообщает отдел пропаганды УГИБДД по Свердловской области.

Информация об аварии на 17-м километре ЕКАД, возле Берёзовского, на пульт дежурного поступила в 4:20. На место ДТП были направлены сотрудники ДПС.

Виновником аварии стал водитель «Газели», мужчина 1958 года рождения — по предварительным данным, он уснул за рулём, автомобиль вынесло на встречную полосу, где он лоб в лоб сошёлся с фурой MAN. В результате водитель MAN, мужчина 1993 года рождения, получил травму головы и ушиб грудной клетки, его пришлось госпитализировать. Сами автомобили получили серьёзные повреждения и перегородили несколько полос для движения. Из разбитой «Газели» на дорогу высыпалось замороженное мясо, фуру развернуло поперек трассы.