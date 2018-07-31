Под Екатеринбургом из-за фастфуда закрыли детский лагерь

Судебные приставы по решению суда приостановили деятельность детского лагеря в городе Среднеуральске на 30 суток, сообщает региональное управление Федеральной службы судебных приставов (ФССП). Меры были приняты из-за нарушения требований к питанию его воспитанников.

«Директор лагеря заключил договор с расположенным неподалеку от здания детского учреждения кафе с фастфудом, поэтому меню детей включало наггетсы на обед и сэндвичи с курой на завтрак. Питание было организовано без учёта рационального распределения энергетической ценности и не было предназначено для детей», — подчёркивают в ведомстве.

Отмечается, что в лагере также не был организован дневной сон и медицинское обслуживание. Кроме того, туалеты были общими для мальчиков и девочек.

Верхнепышминский городской суд признал директора лагеря виновным в административном правонарушении, предусмотренном ст. 6.3 КоАП РФ «Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения», и назначил наказание в виде административного приостановления деятельности детского лагеря сроком на 30 суток.