Под Екатеринбургом «Газель» врезалась в фуру «Магнита» и загорелась, водитель сгорел заживо

В ночь с 19 на 20 февраля на трассе Пермь — Екатеринбург грузовая «Газель», ехавшая в сторону Екатеринбурга, врезалась в припаркованную на обочине фуру «Магнита» и загорелась, пишет Е1. ru.

«После столкновения "Газель" загорелась, водитель сгорел внутри заживо. Проезжавшие мимо водители останавливались, пытались потушить пламя огнетушителями, но ничего не вышло», — рассказал очевидец аварии.

От удара кабину «Газели» расплющило, а из фуры на дорогу высыпалась продукция. Огонь уничтожил машину полностью.

«Водитель автомашины "Газель" не обеспечил постоянный контроль за движением и допустил столкновение со стоящей на обочине фурой. "Газель" воспламенилась, водитель погиб на месте происшествия. Сотрудники полиции установили личность погибшего. Им оказался мужчина 2000 года рождения, житель города Чебоксары, имеющий стаж вождения 1 год, к административной ответственности за нарушение ПДД ранее привлекавшийся 3 раза», — прокомментировали ДТП в управлении ГИБДД по Свердловской области.

По факту ДТП ведется расследование, по окончании которого будет принято мотивированное решение.

Госавтоинспекция призывает водителей быть внимательными и осторожными на дорогах, не отвлекаться во время движения на мобильные устройства и иные гаджеты. В случае усталости или недомогания прекращать движение. Напоминаем, что манера вождения у водителей должна соответствовать дорожным и погодным условиям.