Под Екатеринбургом ФСБ накрыла цех по розливу палёной водки и коньяка под марками мировых брендов

В селе Измодёново в Белоярском районе оперативники регионального управления ФСБ накрыли цех по розливу поддельного алкоголя, сообщает пресс-служба регионального УФСБ.

Цех по выпуску фальсификата был обустроен на участке, который арендовал уроженец Грузии.

«В подпольном цехе готовили алкоголь под видом водки и коньяка марок "Нефть", "Голд", "Арбатская", "Дербент", "Кенигсберг" и "Бакарди". На складе обнаружили более 10 тысяч пустых бутылок, подготовленных для розлива, фирменные коробки и дозаторы», — рассказали в ФСБ.

Силовики изъяли более четырёх тонн спиртосодержащей жидкости, расфасованной в 8639 стеклянных бутылок. Поддельный алкоголь был передан в управление Росалкогольрегулирования по Уральскому федеральному округу.

Полицейские возбудили два уголовных дела по статьям 171.1 («Производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт товаров») и 238 УК РФ («Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности»).