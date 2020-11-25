Под Екатеринбургом 69-летний водитель «семёрки» погиб после столкновения с Lexus

Утром 25 ноября на трассе под Екатеринбургом произошло лобовое ДТП, в результате которого погиб 69-летний мужчина.

Как сообщает пресс-служба УГИБДД по Свердловской области, водитель автомобиля ВАЗ-2107, двигаясь со стороны Тюмени в сторону Екатеринбурга, при повороте налево не заметил встречный Lexus, из-за чего произошло столкновение.

В результате происшествия 69-летний водитель машины ВАЗ-2107 от полученных травм скончался на месте. Травмы также получила 38-летняя пассажирка отечественного автомобиля. Её доставили в Богдановичскую ЦРБ.

Было установлено, что пострадавшая пассажирка и погибший водитель — односельчане. В этот день женщина попросила водителя автомобиля подвезти её из села Кунарского в село Бараба Богдановичского района. Погибший мужчина управлял автомобилем с 1986 года, в этом году он один раз привлекался за нарушение ПДД. Водитель иномарки ехал один. Его водительский стаж — 26 лет.