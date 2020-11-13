«Под домом пустота, воздух!». Жильцы дома на улице Быкова боятся перемещаться по квартире - под домом нет опор, держащих здание

Несколько лет жильцы дома по адресу Быкова, 28 боятся перемещаться по квартире: под их домом разрушены опоры, держащие здание. По словам собственников жилья, ООО «Городская управляющая компания» игнорирует их жалобы.

Два месяца назад Вероника со своим мужем купила комнату в квартире на первом этаже этого дома. Сначала жильё ей показалось обычным, без сильных дефектов. Но спустя время она заметила, что пол в туалете проваливается. Во время ремонта семья обнаружила, что под их полом пустота. Большинство опор в виде тумб, которые должны держать дом, обрушились.

«Под домом пустота, воздух! Страшно перемещаться, но что делать-то», - говорит Вероника Матинцева.

Женщина рассказывает, что их квартира исправно платит по 7-8 тысяч рублей за услуги УК, в том числе за капитальный ремонт. Но работники управляющей компании не слышат их просьбы.

В 2014 году этот дом бюро технической инвентаризации признало изношенным на 67%. Опасаясь за свою жизнь, некоторые жильцы переехали.

«Пол сначала то тут провалился, то там провалился. Мы вызывали плотников из УК, они сказали, что полы это наша проблема. То, что под полом всё сгнило, их не волновало. Тогда я решила съехать. Страшно там находиться, тем более с двумя детьми», - рассказывает тагильчанка Марина Тутубалина.

«Это ложь. Заявление об обрушении опор поступило к нам лишь 2 ноября 2020 года, то есть на прошлой неделе. Мои люди приехали на место: вскрыли пол, провели обследование, составили дефектную ведомость и написали количество материалов, необходимых для ремонта. Сейчас директор нашей компании находится на больничном, но в понедельник он съездит в дом и будет решать с жильцами, каким образом проводить работы и кто будет этим заниматься. Мы об этом не знали», - сообщает замдиректора по производству ООО «ГУК» Владимир Розберг.

По словам Марины, она до своего переезда просила помощи у бывшего мэра Сергея Носова, а после у нынешнего мэра Владислава Пинаева, но никакой поддержки со стороны городских властей оказано не было. Тагильчанка также обращалась к Владимиру Путину, но её письмо перенаправили в Свердловскую область, а оттуда ответа она не получила.

Неделю назад в доме лопнула канализация. Вода вместе с фекалиями утекала в подвал. Вероника подала в УК официальную заявку. 13 ноября сотрудники УК отремонтировали трубу.

«Мои ребята вскрыли трубу. Оказалось, что люди туда накидали тряпок. Но сейчас мы всё отремонтировали», - говорит Владимир Розберг.

«Канализацию почистили, а трубу не поменяли», - сетуют жильцы дома.

В доме 1954 года несущие стены стоят с трещинами, деревянные перекрытия сгнили, фундамент сильно осел. Для того, чтобы признать дом аварийным, необходимо провести обследование дома, на которое нет денег. Сейчас в опасных условиях проживают 33 человека. Капитальный ремонт запланирован на 2021-2023 год региональным фондом капремонта.