Под Арамилем нашли тело пропавшего в Сысерти подростка

В реке Исеть в районе Арамиля нашли тело 14-летнего подростка, пропавшего несколько дней назад в посёлке Большой исток Сысертского района, со ссылкой на пресс-пресс-службу областного следственного управления СК пишет Znak.com.

«В ходе проверочных мероприятий по факту исчезновения ребёнка, к которым привлекались сотрудники регионального следственного управления СК России, опрашивались знакомые подростка, его родственники и педагоги. В результате было установлено, что последний раз несовершеннолетнего видели катающимся на лодке по реке Исеть. В этой связи одной из приоритетных версий исчезновения юноши стала его гибель на воде. С целью проверки данного предположения были начаты поисковые мероприятия на воде», — рассказали в СУ СКР.

По предварительным данным, смерть подростка не носит криминального характера, так как какие-либо телесные повреждения на нём отсутствуют. Точную причину смерти несовершеннолетнего установит судебно-медицинская экспертиза.

Территориальным следственным отделом продолжается выяснение всех обстоятельств произошедшего, устанавливаются причины и условия, которые способствовали данной трагедии. По итогам доследственной проверки следователем СКР будет принято процессуальное решение, сообщили в СУ СКР.