Под Алапаевском подростки жестоко избили 33-летнего инвалида

В посёлке Курорт-Самоцвет в Алапаевском районе двое подростков 14 и 16 лет избили 33-летнего инвалида Андрея Баянкина, со ссылкой на Facebook депутата местной думы Ильи Чижа пишет Znak.com.

Инцидент произошёл 28 сентября около 16:00 — подростки подошли к инвалиду, спросили: «Есть сигаретка?», а после отрицательного ответа начали его избивать. Как утверждает депутат со ссылкой на родственников Баянкина, у мужчины было разбито всё лицо, «крови дома затёрли много», мужчина с травмами попал в больницу.

По словам Чижа, сейчас полиция проводит проверку по данному факту. Один из подростков, который избивал инвалида, уже стоял на учёте в подразделении по делам несовершеннолетних полиции.

«В школе прошёл не одну комиссию, но всё сходило с рук в силу возраста и жалостного отношения руководства школы. Как обычно говорят, плохая статистика школе не нужна, нужны только отличные оценки и победы на соревнованиях. Но в бочке меда ложка дёгтя всегда будет», — пишет он.

По словам депутата, полиции предстоит выяснить, имеют ли подростки отношение к запрещённой в России субкультуре АУЕ (признана в России экстремистской).

«Циничный поступок, недостойный мужчины, я так считаю. Полиция проводит проверку. Считаю, данную ситуацию необходимо взять на самый строгий контроль, придать огласке и проконтролировать законность и неотвратимость наказания для таких "героев", которые показали свою силу на человеке с инвалидностью», — заключил Чиж.

Самым резонансным инцидентом с подростками стало происшествие в Берёзовском, где пьяные подростки до смерти избили незнакомого им ранее Дмитрия Рудакова. Конфликт тоже начался с того, что молодые люди попросили инвалида купить им сигареты. Подростков задержали только после общественного резонанса. Суд назначил четырём участникам избиения от 8,5 до 9 лет колонии.