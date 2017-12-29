Почувствуй себя мэром. Поздравить город на сайте АН «Между строк» теперь может каждый

Каждый год чиновники, депутаты и крупные компании поздравляют жителей Нижнего Тагила с новогодними праздниками по ТВ, радио, в печатных и электронных изданиях. Агентство новостей «Между строк» решило исправить эту несправедливость и хочет дать возможность поздравить город в нашем СМИ любому пользователю интернета.

Специально для вас мы разработали шаблон поздравления, заполнив который, вы получите уникальную ссылку на своё поздравление на нашем сайте. Загружайте свою фотографию, заполняйте поля с именем и фамилией, а также выбирайте от одного до пяти пожеланий из 25 вариантов. Жмите кнопку «Опубликовать на сайте», и вы будете автоматически перенаправлены на страницу с вашим поздравлением.

Эта страница не будет видна в нашей Ленте новостей и других разделах сайта. Вы можете поделиться ссылкой на неё в соцсетях или отправить URL из адресной строки определённым друзьям и знакомым. Поздравьте тагильчан вместе с АН «Между строк»!