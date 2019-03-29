Почти тысяча водителей автобусов привлечены к ответственности за нарушение ПДД в Нижнем Тагиле

С начала 2019 года тагильские правоохранители привлекли к административной ответственности 974 водителя автобусов. Они были пойманы на управлении транспортным средством без прав, выезде на встречную полосу движения, неиспользовании ремней безопасности и нарушении правил проезда пешеходных переходов. К административной ответственности также были привлечены директора двух школ, чьи автобусы перевозили детей с нарушениями, рассказали АН «Между строк» в отделении пропаганды ГИБДД Нижнего Тагила.

На этой неделе сотрудники Госавтоинспекции вновь провели скрытые проверки, в ходе которых уличили водителей пассажирских автобусов в грубых нарушениях ПДД. Три водителя были пойманы специалистами технического надзора за разговорами по телефону во время движения транспортного средства, один автобус перевозил пассажиров при наличии технических неисправностей. В ведомстве отмечают, что эти нарушения могут стать причиной серьёзной аварии.

Напомним, Госавтоинспекция начала массовые проверки пассажирского транспорта в Свердловской области в октябре 2018 года. Тогда отмечалось, что в регионе наблюдается рост ДТП по вине водителей автобусов.