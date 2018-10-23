ГИБДД начала массово проверять автобусы в Свердловской области

Госавтоинспекция начала массовые проверки пассажирского транспорта в Свердловской области, сообщает пресс-служба ведомства. Меры направлены на снижение количества ДТП с автобусами. Экипажи ГИБДД будут осуществлять контроль на маршрутах движения межрегионального и междугородного транспорта. Сотрудники ведомства проверят техническое состояние автобусов, их соответствие требованиям безопасности, а также будет осуществляться контроль за движением пассажирского транспорта.

В пресс-службе региональной ГИБДД отмечают, что в регионе наблюдается рост ДТП по вине водителей пассажирского транспорта. С начала года в Свердловской области по вине водителей автобусов произошло 74 ДТП (рост 34%), в этих авариях погибли два человека, 105 получили травмы.