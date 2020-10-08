Почти неделю гуляли по городу: полиция нашла трёх подростков, сбежавших из дома

В ходе розыска сотрудник охраны общественного порядка ОП № 17, проверяя места возможного нахождения несовершеннолетних, заметил двух подростков в одном из кафе по улице Орджоникидзе. Напомним, что трое парней были объявлены в розыск ещё 2 октября.

14-летний подросток и его 15-летний приятель сопротивляться при задержании не стали: они рассказали полиции, что днём находились в Дзержинском районе, а ночевали в заброшенном садовом доме коллективного сада УВЗ. Школьники уже несколько лет состоят на учёте в подразделении по делам несовершеннолетних за неоднократные самовольные уходы из дома.

Чуть позже в посёлке Черноисточинск нашли третьего пропавшего подростка — воспитанника СРЦН Тагилстроевского района. В выходные он был в гостях у бабушки на Вагонке и не вернулся с прогулки. На розыск 17-летнего парня задействовали все дежурные наряды полиции. Оперативники с фотографиями юноши обходили магазины, опрашивали всех, кто, возможно, встречал несовершеннолетнего. Позднее полицейские увидели сбежавшего в кафе на улице Кирова.

Он рассказал оперативникам, что 5 дней гулял по разным районам города, а в Черноисточинск приехал к своей знакомой.

С каждым найденным подростком полиция проведёт профилактическую беседу.