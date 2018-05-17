Почти 70 региональных депутатов оказались за чертой бедности

Годовой доход 68 членов региональных парламентов оказался ниже прожиточного минимума, со ссылкой на декларации региональных депутатов за 2017 год пишет РБК. Больше всего депутатов с доходами ниже черты бедности в заксобраниях Кабардино-Балкарии и Северной Осетии, при этом у некоторых из них в собственности много недвижимости.

У 14 региональных парламентариев оказались декларации с нулевыми доходами. Замгендиректора «Трансперенси Интернешнл — Россия» Илья Шуманов назвал это «аномалией», но отметил, что депутаты формально не нарушают закон, задекларировав нулевой доход. По его мнению, это может быть связано с тем, что они хотят скрыть реальные доходы из-за процедуры индивидуального банкротства, поручительства по кредитам или развода.

Самый высокий средний годовой доход оказался у депутатов заксобрания Камчатского края — 121,3 миллиона рублей. На втором месте находится парламент Магаданской области со средним доходом депутатов в 85,8 миллиона рублей, на третьем — заксобрание Челябинской области (76,5 млн рублей), на четвёртом — заксобрание Курганской области (60,4 млн рублей).

Депутатами с самыми высокими доходами в 2017 году оказались бизнесмены, которые не получают зарплату в парламенте. Самый большой доход задекларировал член заксобрания Челябинской области Константин Струков — 3,37 миллиарда рублей. Он занимает 59-е место в рейтинге 200 богатейших бизнесменов России по версии Forbes. Струков является президентом УК «Южуралзолото Группа компаний», его состояние оценивается в $1,7 млрд долларов. В парламенте он возглавляет комитет по экологии и природопользованию.

В мае в Татарстане 18 официальных лиц из муниципальных районов, в том числе депутаты, отказались предоставить данные о доходах за 2017 год. Некоторые из них сложили свои полномочия.