Почти 6 тысяч человек в 2022 году посетили ЕВРАЗ НТМК и ЕВРАЗ КГОК в рамках программы развития промышленного туризма

В прошедшем 2022 году в рамках программы развития промышленного туризма почти 6 тысяч человек посетили ЕВРАЗ НТМК и ЕВРАЗ КГОК. Как сообщили АН «Между строк» в пресс-службе ЕВРАЗа, экскурсионные программы проводились по нескольким направлениям: «От руды до колеса (дивизион “Урал”)», ЕВРАЗ КГОК и ЕВРАЗ НТМК.

В программу «От руды до колеса» включена двухдневная экскурсия. В первый день туристам предлагают посетить предприятия ЕВРАЗ КГОК, во второй — ЕВРАЗ НТМК. По направлению программы ЕВРАЗ КГОК компания организовала три туристических маршрута: «Путь руды», прогулку для школьников от 7 до 13 лет «Здравствуй, горняк» и «Всей семьёй на ЕВРАЗ КГОК». По программе ЕВРАЗ НТМК организовано 7 туристических направлений: Национальный туристический маршрут по Свердловской области «Демидовский маршрут», «Эволюция стали», где можно посетить доменный и конвертерный цех, «Путь колеса», куда входит посещение доменного и колёсобандажного цехов. По программе «Увлекательная металлургия» можно посетить предложенные цеха на выбор. Помимо этого, в туристический обзор ЕВРАЗ НТМК входят профориентационные экскурсии для школьников 12–13 лет «Здравствуй металлург!», 14–17 лет «Стать металлургом!» и «Всей семьёй на ЕВРАЗ НТМК!».

По результатам этого года уральские предприятия ЕВРАЗа посетили 5737 человек, 2943 из которых побывали на ЕВРАЗ НТМК, 2794 — на ЕВРАЗ КГОК. В том числе по «Демидовскому маршруту» прошли 109 человек.

Из общего числа туристов, посетивших ЕВРАЗ КГОК, 1116 — это школьники. ЕВРАЗ НТМК увидели 1082 юных туриста, 951 из которых — ребята старше 14 лет, остальные — младше 14 лет. Двухдневный тур программы промтуризма, предполагающий посещение двух предприятий, посетили 36 человек.

Кроме того, после прохождения маршрута 298 школьников прошли опрос на тему профориентации. Согласно результатам, построить карьеру на ЕВРАЗе по разным направлениям, в том числе в сфере IT- технологий, планируют 118 человек. Остальные 180 участников опроса пока не определились с будущей профессией.

Финалисты прошедшего в конце декабря международного конкурса чтецов «Очей очарованье — 2022» (12+), которые приехали в Нижний Тагил из Китая, Сирии, Ирана, Индии, Египта, Венгрии и других стран, также побывали на экскурсии на ЕВРАЗ НТМК. Они узнали об истории зарождения и развития металлургии на Урале и в Нижнем Тагиле.

«Самые яркие впечатления остались от посещения доменного и конвертерного цехов: мы стали свидетелями зрелищного процесса рождения металла. Город стали и огня — именно таким, настоящим промышленным гигантом, продукция которого востребована в разных странах, запомнился нам Нижний Тагил», — отметили участники экскурсии.