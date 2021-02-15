Почти 200 спортсменов приняли участие в яркой акции «Лавина 5.0» на горе Белой 

13 февраля на ГЛК «Гора Белая» под Нижним Тагилом в пятый раз прошёл ежегодный массовый спуск с фонариками «Лавина 5.0» (16+). 196 лыжников и сноубордистов из Свердловской и Челябинской областей, включив фонарики, одновременно спустились с горы.
До начала спуска гостей горнолыжного комплекса ждали конкурсы, игры, концерт и огненное шоу от команды «Треф». В 20:30 со спортивной трассы спустилась светящаяся «лавина» спортсменов. Перед началом спуска все прошли обязательный инструктаж от опытных инструкторов и волонтёров.
«Мероприятие стало настоящей лавиной, которая дарила яркие эмоции и адреналин любителям активного зимнего спорта со всего Урала. Около половины тысячи гостей горы Белой провели незабываемый спортивный вечер, из них 196 лыжников и сноубордистов стали активными участниками феерично красивого спуска со светящимися элементами экипировки и фонариками в руках», — рассказывают организаторы акции.