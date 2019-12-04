«Почта России» запустила тестовый проект по продаже лекарств в своих отделениях

«Почта России» начала продавать лекарства в нескольких своих отделениях, со ссылкой на представителей организации пишет РИА Новости.

В рамках тестового проекта компания открыла аптеки в нескольких отделениях почты Самарской области. Всего запущено три аптеки — в Сызрани, Жигулёвске и Тольятти, филиалы получили соответствующую фармацевтическую лицензию. Представители «Почты России» рассказали, что в отделениях с аптеками представлен широкий спектр лекарств, включая рецептурные, и отметили, что препараты продаются по доступным ценам.

«Широкая сеть отделений почтовой связи может стать платформой для обеспечения населения необходимыми лекарственными препаратами в сёлах и городах. Использование почтовой инфраструктуры для повышения качества жизни населения — одна из первоочередных задач "Почты России"», — подчеркнул заместитель гендиректора «Почты России» по операционному управлению и розничной торговле Михаил Волков.

Предполагается, что тестирование продлится четыре месяца. По его результатам будет принято решение о расширении проекта.

Это не первый проект «Почты России», связанный с розничной торговлей: в конце 2018 года компания признала успешным совместный проект по открытию продуктовых магазинов «Магнит» по соседству с почтовыми отделениями. В тестовых точках продажи продуктов питания и повседневных товаров выросли в пять раз. После эксперимента стороны решили совместно открыть ещё две тысячи торговых точек.