«Почта России» в Свердловской области изменит график работы на период нерабочих дней

«Почта России» в Свердловской области изменит график работы в праздничные дни, с 3 по 5 ноября.

«C 30 октября по 7 ноября отделения связи будут работать по обычному графику, за исключением 3, 4 и 5 ноября. 3 ноября отделения закроются на час раньше. 4 ноября, в День народного единства, подразделения работать не будут. А 5 ноября офисы “Почты России” будут принимать клиентов по графику субботы», — пишет пресс-служба «Почты России».

Также в пресс-службе компании отметили, что в некоторых сельских отделениях связи может быть установлен другой график работы. Пенсии почтальоны доставят согласно расписанию, согласованному с ПФР.

Уточнить график работы ближайшего почтового отделения можно на сайте компании.