«Почта России» сократит сроки доставки посылок

«Почта России» планирует сократить контрольные сроки доставки посылок на 7,8 тысячи направлений, со ссылкой на представителя компании пишут «Ведомости».

По словам источника, контрольные сроки будут составлять от двух до восьми дней, новые правила начнут действовать с 15 ноября. Из городов-миллионников в города с населением свыше 100 тысяч человек и в обратном направлении планируется доставлять посылку за два-три дня, с населением свыше 500 тысяч человек — за один день. «Почта России» пообещала также доставлять за один день посылки из Москвы в некоторые города Московской области — Балашиху, Подольск, Химки, Королёв и Мытищи.

Первый заместитель гендиректора по электронной коммерции «Почты России» Алексей Скатин утверждает, что изменение сроков пересылки связано с инвестициями в инфраструктуру, пересмотром маршрутов, сокращением сроков сортировки почтовых отправлений.