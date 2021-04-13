Поболеть за спортсменов и покататься на SUP-досках на реке Тагил смогут все желающие в эти выходные

17 апреля на реке Тагил в парке «Народный» Нижнего Тагила пройдёт чемпионат города по спортивному туризму на воде (6+). Организатор соревнований клуб туристов «Азимут» уже несколько лет открывает в центре города сезон сплавов.

Поучаствовать в соревнованиях смогут смешанные команды, состоящие из мужчин и женщин. Спортсмены будут соревноваться на двухместных и четырёхместных сплавных катамаранах. Участники допускаются к соревнованиям только со справкой от врача, паспортом или его копией.

Открытие чемпионата запланировано на 10:00 17 апреля. Поболеть за спортсменов смогут все желающие.

Также во время соревнований все желающие смогут бесплатно прокатиться на сапбордах — надувных досках для гребли стоя. Ознакомительные прогулки по реке проводит команда тагильских сапсёрферов. Почитать о новом виде досуга в Нижнем Тагиле можно в нашем материале.