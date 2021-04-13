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Поболеть за спортсменов и покататься на SUP-досках на реке Тагил смогут все желающие в эти выходные

13.04.2021 10:51
Поболеть за спортсменов и покататься на SUP-досках на реке Тагил смогут все желающие в эти выходные

17 апреля на реке Тагил в парке «Народный» Нижнего Тагила пройдёт чемпионат города по спортивному туризму на воде (6+). Организатор соревнований клуб туристов «Азимут» уже несколько лет открывает в центре города сезон сплавов.

Поучаствовать в соревнованиях смогут смешанные команды, состоящие из мужчин и женщин. Спортсмены будут соревноваться на двухместных и четырёхместных сплавных катамаранах. Участники допускаются к соревнованиям только со справкой от врача, паспортом или его копией.

Открытие чемпионата запланировано на 10:00 17 апреля. Поболеть за спортсменов смогут все желающие. 

Также во время соревнований все желающие смогут бесплатно прокатиться на сапбордах надувных досках для гребли стоя. Ознакомительные прогулки по реке проводит команда тагильских сапсёрферов. Почитать о новом виде досуга в Нижнем Тагиле можно в нашем материале.

Фото: 
Артём Тимашев
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