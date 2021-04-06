«Максимум можно ноги намочить». В Нижнем Тагиле этой весной появится свой сапсёрфинг

В Нижнем Тагиле появится сапсёрфинг. Четверо активистов планируют запустить в городе прокат SUP-досок (надувные доски для гребли стоя), на которых тагильчане вместе с инструкторами смогут проплыть по местным рекам.

35-летний Иван Подмазов в прошлом году впервые проплыл на SUP-доске по реке Исеть в центре Екатеринбурга. После он сплавлялся в Висиме по местным рекам. Иван загорелся идеей: он начал изучать опыт запуска сапсёрфинга в других городах и думать, как реализовать это в Нижнем Тагиле.

«Вообще по всей России это развито, очень много клубов, которые практикуют хождение по воде, устраивают соревнования. Но у нас в городе до сегодняшнего дня ничего не было. Даже отдельные энтузиасты этим почему-то не занимались, поэтому меня эта тема привлекла своей новизной», — говорит Иван.

Накануне Иван с друзьями-единомышленниками занимались сапсёрфингом на реке Тагил в парке «Народный». Прохожие реагировали очень эмоционально, многие фотографировали сёрферов — для Тагила это экзотика.

Иван Подмазов / Активисты плавают на SUP-доске по реке Тагил Иван Подмазов / Активисты плавают на SUP-доске по реке Тагил

Сейчас у ребят в наличии 10 досок, каждая из них обошлась в 30–35 тысяч рублей, к лету они планируют этот парк ещё расширить. Для честного ведения предпринимательской деятельности единомышленники в ближайшее время будут получать статус самозанятых.

Сёрферы сейчас разрабатывают маршруты. А первые SUP-прогулки они планируют провести в конце апреля или начале мая.

«Планируем в будни устраивать вечерние прогулки на SUP-досках. А в выходные и праздничные дни мы хотим организовывать туры выходного дня по различным рекам», — делится Иван Подмазов.

Над стоимостью услуг сёрферы ещё думают, ориентировочно в будни водная экскурсия будет стоить порядка 500 рублей, в выходные — 600. Все подробности можно будет уточнить в Instagram sup_one_nt.

«Многие боятся, говорят, что это холодно, это взаимодействие с водой. Но на самом деле, если освоить технику, то возможность упасть минимальна. Надо просто делать всё правильно и действовать точно указаниям инструктора. Максимум можно ноги намочить», — утверждает Иван.

Общественник отмечает, что плавать на досках весной будет нехолодно благодаря специальному гидрокостюму, который позволяет человеку до 40 минут находиться в холодной воде. В команде активистов есть профессиональный пловец, практикующий плавание в холодной воде.