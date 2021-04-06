«Максимум можно ноги намочить». В Нижнем Тагиле этой весной появится свой сапсёрфинг

В Нижнем Тагиле появится сапсёрфинг. Четверо активистов планируют запустить в городе прокат SUP-досок (надувные доски для гребли стоя), на которых тагильчане вместе с инструкторами смогут проплыть по местным рекам.
35-летний Иван Подмазов в прошлом году впервые проплыл на SUP-доске по реке Исеть в центре Екатеринбурга. После он сплавлялся в Висиме по местным рекам. Иван загорелся идеей: он начал изучать опыт запуска сапсёрфинга в других городах и думать, как реализовать это в Нижнем Тагиле.
«Вообще по всей России это развито, очень много клубов, которые практикуют хождение по воде, устраивают соревнования. Но у нас в городе до сегодняшнего дня ничего не было. Даже отдельные энтузиасты этим почему-то не занимались, поэтому меня эта тема привлекла своей новизной», — говорит Иван.
Накануне Иван с друзьями-единомышленниками занимались сапсёрфингом на реке Тагил в парке «Народный». Прохожие реагировали очень эмоционально, многие фотографировали сёрферов — для Тагила это экзотика.
Иван Подмазов / Активисты плавают на SUP-доске по реке Тагил
Иван Подмазов / Активисты плавают на SUP-доске по реке Тагил
Сейчас у ребят в наличии 10 досок, каждая из них обошлась в 30–35 тысяч рублей, к лету они планируют этот парк ещё расширить. Для честного ведения предпринимательской деятельности единомышленники в ближайшее время будут получать статус самозанятых.
Сёрферы сейчас разрабатывают маршруты. А первые SUP-прогулки они планируют провести в конце апреля или начале мая.
«Планируем в будни устраивать вечерние прогулки на SUP-досках. А в выходные и праздничные дни мы хотим организовывать туры выходного дня по различным рекам», — делится Иван Подмазов.
Над стоимостью услуг сёрферы ещё думают, ориентировочно в будни водная экскурсия будет стоить порядка 500 рублей, в выходные — 600. Все подробности можно будет уточнить в Instagram sup_one_nt.
«Многие боятся, говорят, что это холодно, это взаимодействие с водой. Но на самом деле, если освоить технику, то возможность упасть минимальна. Надо просто делать всё правильно и действовать точно указаниям инструктора. Максимум можно ноги намочить», — утверждает Иван.
Общественник отмечает, что плавать на досках весной будет нехолодно благодаря специальному гидрокостюму, который позволяет человеку до 40 минут находиться в холодной воде. В команде активистов есть профессиональный пловец, практикующий плавание в холодной воде.
- Сапсёрфинг — водный вид спорта, в котором сёрфер, стоя на доске, катается на волнах и при этом гребёт веслом, а не руками, как в классическом сёрфинге. Сапсёрфинг уже стал и разновидностью отдыха: летом популярны неспешные водные прогулки сидя и лёжа на доске, умельцы могут даже заниматься йогой на сёрфе.
- Минувшим летом многие тагильчане познакомились с сапсёрфингом в летнем кемпинге туркластера «Гора Белая». Он был развёрнут в посёлке Висим.