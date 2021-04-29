Победитель фитнес-пари в Нижнем Тагиле решил отдать выигрыш в 100 тысяч рублей благотворительному фонду «Живи, малыш»

Победитель фитнес-пари в Нижнем Тагиле — бизнесмен Константин Зенков — решил передать выигрыш в 100 тысяч рублей благотворительному фонду «Живи, малыш». Об этом он заявил на церемонии награждения в финале проекта, который прошёл накануне.

«Всё, чего я достиг благодаря этому проекту, — это опыт, это мне плюс. Я стал себя хорошо чувствовать. Наконец, я могу проснуться утром с лёгкостью. Я стал сильнее. А сильные должны помогать слабым. Поэтому 100 тысяч я хочу пожертвовать», — заявил Константин Зенков, отметив позже, что выбрал для этой цели тагильский фонд «Живи, малыш».

Константин за шесть недель пари сбросил 17 килограммов, что составило 15,9% от исходного веса.

Напомним, с середины марта четыре тагильских бизнесмена вели борьбу с лишними килограммами. Они сложились по 25 тысяч рублей и ударили по рукам: участник, скинувший вес больше остальных (в процентном соотношении), должен был забрать всю сумму — 100 тысяч рублей. Каждые две недели бизнесмены встречались в фитнес-клубе «Халк» для общей тренировки и контрольного взвешивания.

13 марта, начало проекта 28 апреля, конец проекта

Зачинщиком спора стал руководитель центра «Мой бизнес» Сергей Федореев. Вызов приняли бизнесмены Алексей Хайманов (компания «Керамзит-НТ»), Алексей Бучин (компания «Гидротрейд») и Константин Зенков (строительная компания «Атлант»). За шесть недель они избавились в сумме от 52 килограммов лишнего веса.

В итоге места распределились следующим образом:

За трансформацией участников все переживающие следили в соцсетях: бизнесмены выкладывали отчёты с тренировок, делились секретами диет и мечтали о том, что будут есть после окончания пари (возглавили топ капучино, пицца и жареная картошка). Перед каждым контрольным взвешиванием раз в две недели в соцсетях «Халка» разгоралось жаркое голосование за промежуточного лидера. Фанатом проекта стало даже руководство Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства.

«"Фитнес-пари" — очень классный проект, за которым я слежу с самого старта. Это моя оценка и как пиарщика, и как заместителя директора Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства. Здорово, что идея придумана предпринимателями и что его участники тоже из бизнеса. Мне вообще кажется, что спорт и бизнес — это очень схожие сферы: про достижение цели и упорство. Болею за каждого из участников, и сама бы с удовольствием поучаствовала в женском пари», — рассказала заместитель руководителя Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства Анна Вяткина.

В фитнес-клубе «Халк», который предоставлял свою площадку для проведения баттла и взял на себя обязанности главного арбитра пари, не исключают продолжения проекта. И сейчас рассматривают условия и сроки проведения второго сезона.

«У нас подобных проектов никогда не проводилось, я сразу оценил его потенциал, поскольку ценю такие яркие проекты, которые пойдут на пользу не только клубу, но всему фитнес-сообществу. Которые будут мотивировать и зажигать людей. Он действительно зажжёт многих людей. Многих замотивирует начать преображаться, глядя на наших героев. Я сразу понял, как нам повезло с ними. Это сильные люди, которые готовы были бороться, а не сдаться при первых же сложностях. Во-вторых, у них у всех потрясающая харизма. За счёт этой харизмы наш проект получился очень ярким, выразительным. Они каждый на свой лад его зажигали. Благодаря этому у нас всё получилось отлично», — отметил директор фитнес-клуба «Халк» Павел Безбородов.