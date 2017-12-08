«Победа» выиграла прецедентное дело о досрочной посадке самолёта с курильщиком

Авиакомпания «Победа» через суд добилась наказания для пассажира рейса «Махачкала - Санкт-Петербург», закурившего на борту, сообщает пресс-служба компании. По словам представителей авиаперевозчика, 21 июля 2017 года самолёт, выполнявший рейс DP505 по маршруту «Махачкала – Санкт-Петербург», совершил вынужденную посадку в московском аэропорту Внуково для отстранения от полёта пассажира, закурившего на борту «Победы». Стоянка во Внуково продолжалась не более 35 минут, нарушитель был сдан сотрудникам линейного ОВД во Внуково. Иск был подан по месту регистрации пассажира – в городе Тосно. Суд принял сторону перевозчика и оштрафовал пассажира. Решение суда вступит в силу через 10 дней.

«После вступления решения в силу начнётся процедура исполнительного производства о взыскании денежных средств», - пояснили в компании.

В настоящее время в суде рассматривается ещё один иск к другому нарушителю, закурившему в августе, готовятся материалы по третьему иску. Всего с июля авиакомпания зафиксировала шесть случаев вынужденной посадки по вине курильщиков, что в разы меньше, чем было до объявленной «войны с курением на борту».

С начала года по июль было зафиксировано 30 случаев курения, но в этих случаях нарушителя сдавали в линейный ОВД по прилёту в место назначения, где нередко его отпускали или штрафовали на сумму столь незначительную, что курильщик оставался без равнозначного наказания.

Теперь в случае обнаружения курильщика самолёт авиакомпании будут выполнять вынужденную посадку в ближайшем доступном аэропорту, нарушителя снимут с борта сотрудники полиции, а затем с него будут взысканы расходы за вынужденную посадку в полном объёме. Суммы исков зависят от расходов в аэропорту вынужденной посадки и достигают 250 тысяч рублей.