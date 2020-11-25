По решению прокуратуры Евгений Куйвашев внёс изменения в указ о защитных экранах в такси

Прокуратура Свердловской области выявила факторы коррупции в указе губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева о защитных экранах в такси. Об этом говорится в ответе прокуратуры директору сервиса заказа такси «Максим» Максиму Шушарину, пишет «Коммерсантъ Урал».

«По результатам проведённой антикоррупционной экспертизы выявлены коррупциогенные факторы, выразившиеся в установлении обременительных и неясных требований для граждан и организаций при введении правила поведения при оказании услуг легковым такси и установления зонирующих экранов и перегородок», — говорится в официальном ответе прокуратуры.

Прокурор Свердловской области внёс требование устранить недостатки. Требование уже удовлетворено: обязательную форму по установке защитных экранов в указе заменили на рекомендательную.

«Таким образом, именно юристы нашего сервиса добились отмены обязательного требования устанавливать перегородки в такси, защитили водителей от необоснованных расходов на их установку и штрафов за их отсутствие», — рассказали в пресс-службе такси «Максим».

Однако, как отметили в пресс-службе сервиса «Максим», за дни действия указа мера привела к негативным последствиям.

«Снизилось число брендированных автомобилей такси. Причина проста — водители не хотели привлекать внимание сотрудников ГИБДД. Прецедент Свердловской области должен удержать другие регионы от принятия популистских и вредных мер в отношении такси».