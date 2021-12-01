​​​​​​​По «Пушкинской карте» можно будет ходить в кино

Молодые россияне — держатели «Пушкинской карты» с 15 декабря смогут приобретать билеты в кино на отечественные фильмы. Соответствующее поручение опубликовано на сайте Кремля.

«При реализации программы социальной поддержки молодёжи в возрасте от 14 до 22 лет для повышения доступности организаций культуры “Пушкинская карта” предоставить возможность её участникам приобретать билеты на фильмы отечественного производства, публичную демонстрацию которых осуществляют кинотеатры, включённые в утверждённый Минкультуры России реестр организаций культуры — участников указанной программы», — говорится в документе.

Напомним, с 1 сентября в России начал действовать проект Минкульта «Пушкинская карта», позволяющий молодым людям приобретать билеты на культурные мероприятия за счёт государства. Подробнее о том, как работает программа и кто может в ней участвовать, читайте в нашем подробном гайде.