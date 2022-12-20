По проекту кремниевого завода в Верхней Салде на территории «Титановой долины» проведут независимую экспертизу

Независимые эксперты проведут анализ проекта по строительству кремниевого завода в Верхней Салде на территории ОСЗ «Титановая долина» и определят степень опасности создания предприятия. Об этом решении на пресс-конференции ТАСС заявила свердловский обсудмен по правам человека Татьяна Мерзлякова.

Она рассказала, что после встречи с экологами и представителями компании «Силариус» было принято обоюдное решение провести независимую экспертизу. По предположениям Мерзляковой, представители предприятия «Силарус» не до конца понимали, как надо выстраивать работу с местными жителями по разъяснению информации.

«Я могу процитировать Эдуарда Росселя: “Что поделаешь. Мы — опорный край державы”. Предприятие “Силарус”, которое хотело бы воспользоваться площадкой “Титановой долины”, может быть, не до конца понимало, как надо работать со своим разъяснением. Я обычно иду на какие-то встречи населения и инвесторов, не имея своей позиции, для того, чтобы они услышали друг друга. Ведь наша задача — быть в какой-то степени медиатором», — рассказала TACC Татьяна Мерзлякова.

Обсудмен уточнила, что независимая экспертиза поставит на чашу весов риски по возведению завода и даст точное понимание ситуации, в том числе для всех жителей Верхней Салды.

«Подписей много. Мы собирались вместе с “Силарус”, “Титановой долиной” и нашими экологами, которые работают со мной. “Силарус” пошёл на это. Мы думаем, что будем так дальше работать. Мы должны пока всё услышать, посмотреть. Может, и поводов для тревоги нет», — рассказала TACC Татьяна Мерзлякова.

Напомним, в Верхней Салде в ноябре состоялся стихийный несогласованный митинг против строительства кремниевого завода на территории ОСЗ «Титановая долина». Были задержаны четыре человека. Причиной стали слушания по возведению этого завода, которые состоялись 19 октября в здании городской администрации. В зал, вмещающий всего 100 человек, смогли попасть далеко не все желающие. Неравнодушные к данной ситуации местные жители, оказавшиеся вне помещения, собрались на улице возле здания мэрии и устроили акцию протеста.