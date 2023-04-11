По подозрению в мошенничестве задержан главный наркополицейский Свердловской области

В Свердловской области задержан начальник управления по борьбе с незаконным оборотом наркотиков регионального полицейского главка Иван Ергеледжи. На силовика завели уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершённое организованной группой либо в особо крупном размере). Как рассказал начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых, сейчас высокопоставленный полицейский отстранён, его обязанности выполняет полковник Владислав Гусев, занимавший пост заместителя начальника областного УНК.

Как отметил полковник Горелых, задержали полицейского сыщики регионального ФСБ совместно с оперуполномоченными подразделения собственной безопасности регионального ГУ МВД. Был допрошен ряд свидетелей, проведён обыск.

«По итогам начавшейся служебной проверки будут приняты адекватные меры реагирования в отношении задержанного в соответствии с нормами действующего законодательства нашей страны при условии, если вина подозреваемого будет доказана в ходе следствия и последующего суда», — подчеркнул Горелых.

Следователи СК по Свердловской области продолжают выполнять мероприятия по сбору и закреплению доказательств. Ленинский районный суд Екатеринбурга удовлетворил ходатайство следствия и отправил полицейского под стражу на два месяца, до 9 июня. Ему грозит лишение свободы на срок до 10 лет.