По обращению «Рифея» в селе Николо-Павловское убрали несанкционированную свалку 

Специалисты компании «Рифей» добились ликвидации несанкционированной свалки на въезде в село Николо-Павловское под Нижним Тагилом, сообщает пресс-служба регоператора.

В офис «Рифея» поступил сигнал о свалке на территории возле контейнерной площадки по адресу Юбилейная, 10. При проверке информации выяснилось, что потребители размещают твёрдые коммунальные отходы, крупногабаритный и строительный мусор не в специально установленный для этого бункер и контейнеры, а рядом с ними.

«В итоге на территории образовалась несанкционированная свалка. Специалисты "Рифея" уведомили собственника земельного участка, которым является территориальная администрация, о необходимости привести участок в порядок. На следующий день после извещения свалка была ликвидирована», — отметили в пресс-службе регоператора.

По словам главы местной администрации Александра Ременца, некоторые жители села и садоводы, выезжая из посёлка, выкидывают мешки с мусором из окон автомобилей, не считая нужным дойти до площадки. Также подъезжают грузовые автомобили, газели и иные транспортные средства, и водители просто сваливают на землю крупногабаритные отходы.

«С наступлением весны, когда жители сёл и садоводы начинают приводить в порядок свои домохозяйства, объёмы мусора увеличиваются в несколько раз. Сейчас мы привели территорию в порядок. Вопрос в том, как надолго. Чистота и порядок в населённом пункте во многом зависят от экологической культуры каждого человека», — рассказал глава администрации Николо-Павловского Александр Ременец.

В Николо-Павловской администрации также сообщили, что транспортирование мусора из частного сектора производится два раза в неделю мешковым способом. С 1 марта в посёлке введён новый график вывоза ТКО, вся информация об изменениях размещена на информационных стендах администрации, в социальных сетях. С контейнерных площадок мусор вывозится каждый день.

Согласно данным «Рифея», в Горноуральском городском округе сейчас официально зарегистрировано порядка 30 несанкционированных свалок.

«Мы надеемся, что будем и дальше также плодотворно сотрудничать с территориальными администрациями городского округа по их ликвидации», — отметил директор Северо-Уральского филиала ООО «Компания "Рифей"» Фёдор Потапов.

Сообщить координаты несанкционированных свалок можно по телефонам: 8 800 250 32 42, 8 (3435) 36-33-77, либо на электронную почту: svalka-apo1@mail.ru.