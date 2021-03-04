«По мотивам ненависти к власти». В Калининградской области задержали мужчину, готовившего теракт (ВИДЕО)

В Калининградской области ФСБ задержала гражданина России, готовившего взрыв на объекте энергетики. Как сообщается на сайте ФСБ, мужчина планировал его «по мотивам ненависти к действующей власти».

«По месту его жительства обнаружены самодельное взрывное устройство, инструкции по его изготовлению и компоненты для синтезирования взрывчатых веществ, а также материалы оскорбительного содержания в отношении российских органов исполнительной и законодательной власти», — сообщили в ФСБ.

По данным спецслужбы, задержанный также занимался вербовкой жителей региона для участия в террористической деятельности. Сейчас в отношении него возбуждено уголовное дело.