По Крымскому мосту после теракта запущено движение транспорта

Сообщение через Крымский мост постепенно восстанавливается после вчерашнего взрыва. Ещё вечером 8 октября глава Крыма Сергей Аксёнов сообщил, что по мосту запущено движение автотранспорта. Как уточнили в Минтрансе РФ, движение открыто только для легковых автомобилей и автобусов, причём в реверсивном режиме, а грузовой транспорт должен использовать паромную переправу.

Напомним, утром 8 октября на Крымском мосту прогремел взрыв. В результате происшествия частично обрушились два автомобильных пролёта, а на железнодорожной части моста загорелись цистерны с топливом следовавшего по мосту грузового поезда.

Параллельно с восстановительными работами на Крымском мосту продолжается расследование. Как сообщил СК РФ, жертвами стали три человека. По предварительной версии, в момент взрыва они находились в легковом автомобиле рядом с взорвавшимся грузовиком, по факту инцидента возбуждено уголовное дело. На момент публикации из воды удалось достать тела двоих человек.