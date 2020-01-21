По факту избиения пятиклассника в Ивделе возбуждено уголовное дело

По факту избиения пятиклассника школы № 2 в Ивделе возбуждено уголовное дело по статье 293 УК РФ («Халатность»), сообщает пресс-служба следственного управления СК РФ по Свердловской области.

«По уголовному делу проводится комплекс необходимых следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств совершённого преступления, сбор и закрепление доказательственной базы. Допрашиваются лица из числа непосредственных очевидцев и участников данного конфликта, а также представителей администрации школы. Для определения степени тяжести вреда, причинённого здоровью подростка, назначена судебно-медицинская экспертиза», — говорится в сообщении ведомства.

Также следствие устанавливает причины и условия, которые способствовали происшествию.

Напомним, в школе № 2 города Ивделя на севере Свердловской области подростки избили одноклассника и сняли это на видео, сообщали очевидцы в паблике «Подслушано Ивдель NEW». Один из участников обсуждения написал, что мальчик пострадал из-за невралгического диагноза «гиперактивность».