По документам — газон, а по факту — асфальт. Мэрия Нижнего Тагила отказалась решать проблему пенсионерки, жалующейся на незаконную парковку возле её дома

Администрация Нижнего Тагила в ответе на официальный запрос АН «Между строк» по поводу парковки у дома № 42 на улице Фрунзе заявила, что на этом месте по документам находится восстановленный ещё в 2012 году газон. Ранее АН «Между строк» опубликовало материал о данной парковке и пообщалось с местной жительницей Людмилой Долгушиной, которая больше 12 лет пытается добиться ликвидации нелегальной парковки у своего дома. По словам пенсионерки, площадка не соответствует санитарным нормам, возведена на месте газона незаконно и создаёт неудобства местным жителям. В распоряжение редакции Людмила передала судебные решения и официальные ответы на её жалобы и запросы.

«На ваш запрос о парковке в районе дома № 42 на улице Фрунзе управление городским хозяйством сообщает, что на основании решения Ленинского районного суда в 2012 году выполнены работы по восстановлению газона на месте размещения парковочного кармана. Для исключения отстоя транспортных средств на данной территории установлены дорожные знаки 3.28 “Стоянка запрещена”. Контроль и надзор за соблюдением правил дорожного движения осуществляется государственными инспекторами ОГИБДД МУ МВД России “Нижнетагильское”. В период с 1 января 2012 года по настоящее время управлением городским хозяйством согласование на обустройство участка автодороги автопарковкой по адресу: город Нижний Тагил, улица Фрунзе, 42 не производилось», — говорится в официальном ответе администрации Нижнего Тагила на запрос редакции.

Несмотря на заявления администрации города, АН «Между строк» не удалось найти восстановленный газон в указанном месте. Кроме того, восстановленный газон не удалось найти и на сохранившихся снимках Google Карт разных редакций (начиная с лета 2012 года).



Фото: Google Карты / фрагмент



На данный момент парковочный карман по указанному адресу никак не огорожен, а установленный знак «Парковка запрещена» не мешает автомобилистам парковаться здесь в любое время суток.

В отделе пропаганды ГИБДД Нижнего Тагила АН «Между строк» подтвердили, что парковка в данном месте действительно запрещена.

«В соответствии со статьёй 12.16 части 4 КоАП РФ за несоблюдение требований дорожных знаков, запрещающих остановку или стоянку транспортных средств, предусмотрена административная ответственность в виде штрафа в размере 1500 рублей и задержания транспортного средства, а именно помещение автомобиля на штрафную стоянку», — отметили в отделе пропаганды ГИБДД Нижнего Тагила.

Напомним, что в конце 2000-х годов на первом этаже этого дома открыли салон игровых автоматов, после чего новый хозяин помещения вырубил у дома все деревья и обустроил парковку.

В 2012 году парковка была признана незаконной и на её месте должен был быть восстановлен газон, однако работы не были доведены до конца, насыпанный щебень со временем исчез, а бордюрные камни разрушились.