В Нижнем Тагиле пенсионерка больше 12 лет безуспешно борется с парковкой у своего дома 

В Нижнем Тагиле жительница дома № 42 по улице Фрунзе Людмила Долгушина более 12 лет пытается добиться ликвидации парковки у своего дома. Пенсионерка заявляет, что площадка не соответствует санитарным нормам, возведена на месте газона незаконно, а также создаёт неудобства местным жителям.

«Всё началось с того, что в конце 2010-х годов на первом этаже нашего дома открыли салон игровых автоматов, новый хозяин помещения вырубил у дома все липы и организовал парковку вдоль здания. С этого момента я и пытаюсь добиться её устранения и возвращения газона с деревьями. За долгие годы я собрала ответы практически от всех инстанций: администрации Ленинского района, администрации города, прокуратуры Ленинского района, управления городским хозяйством Нижнего Тагила, управления государственного строительного надзора, управления инвестиций, архитектуры и градостроительства и многих других. Я сейчас даже не знаю, на кого подавать в суд спустя столько времени потому, что чиновники пишут бумажки, бесконечно сваливая ответственность за свою работу с одного ведомства на другое, с департамента на департамент», — рассказала АН «Между строк» Людмила Владимировна.

Женщина поясняет, что незаконная парковка не только является проблемой сама по себе, она также провоцирует дополнительные трудности. Деревья, которые росли здесь раньше, являлись, по мнению Людмилы, естественным щитом, который частично защищал жильцов дома от пыли и шума дороги. Кроме того, длинную парковку часто используют грузовые автомобили, которые останавливаются здесь в вечернее и ночное время. Пенсионерка поясняет, что даже нескольких минут работы такой техники вызывают характерный неприятный запах, от которого местным жителям тяжело дышать.

«У меня есть инвалидность, не так давно я перенесла инсульт. Мне тяжело дышать, если открыты окна, в квартире становится очень пыльно. Наличие парковки вместо стены из деревьев напрямую влияет на качество жизни меня и моих соседей. Если бы проблему решили сразу, высаженные тогда деревья уже подросли бы. В последнее время стало особенно тяжело, поскольку по улице Фрунзе начали массово ездить грузовые автомобили. Не знаю, с чем это связано, но это продолжается около года, может чуть дольше. Грузовики очень громко шумят, а от выхлопных газов мы задыхаемся. Многие особенно наглые водители останавливаются на этой парковке на ночь, а когда холодно, ещё и долго стоят с работающими двигателями, от чего мы задыхаемся ещё больше», — делится подробностями Людмила.

В распоряжении редакции Людмила передала судебные решения и официальные ответы, на её жалобы. Ещё в 2010 году Ленинский районный суд Нижнего Тагила обязал администрацию города ликвидировать автопарковку у дома на улице Фрунзе, 42 и привести в первоначальное состояние бордюрное ограждение. Помимо этого, суд признал бездействие администрации города в вопросе ликвидации парковки незаконным. В 2012 году на запрос Людмилы в администрацию города, на тот момент глава Нижнего Тагила Валентина Исаева ответила, что восстановление бордюрного ограждения и газона назначено на июнь в 2012 года. Спустя 12 лет парковка продолжает действовать и доставлять местным жителям неудобства. Оперативный ответ на вопрос о парковке у дома на улице Фрунзе, 42 в пресс-службе мэрии города получить не удалось. В адрес администрации Нижнего Тагила АН «Между строк» направило официальный запрос.