По делу о крушении «Боинга» в Донбассе предъявят обвинение экс-главе Минобороны ДНР Игорю Стрелкову

Троим россиянам и украинцу предъявят обвинения в убийстве по делу о крушении пассажирского «Боинга» в Донбассе в 2014 году, судебный процесс начнётся в марте 2020 года в Нидерландах, сообщает голландское издание NOS со ссылкой на родственников погибших.

Подозреваемые — бывший командующий вооружёнными силами ДНР Игорь Стрелков (Гиркин), Сергей Дубинский, Олег Пулатов и украинец Леонид Харченко. Родственникам погибших объявили их имена на закрытой встрече перед пресс-конференцией, на которой об этом объявят официально. Она начнётся в 14:00 по московскому времени.

Те же имена называет голландское издание RTL со ссылкой на Совместную следственную группу.

Ранее 19 июня Bellingcat назвала имена причастных к крушению «Боинга». Помимо Стрелкова, Дубинского, Пулатова и Харченко, в расследовании говорится о ещё восьми людях.

Вот полный список тех, кто, по мнению группы исследователей Bellingcat, причастен к сбитому «Боингу»: Игорь Гиркин (Стрелков), позывной «Стрелок», министр обороны самопровозглашённой ДНР; Сергей Николаевич Дубинский, позывной «Хмурый», глава так называемого ГРУ ДНР; Олег Пулатов, позывные «Гюрза» и «Халиф», глава второго отдела ГРУ ДНР, подчинённый Дубинского; Леонид Харченко, позывной «Крот», командир «разведывательного батальона Крота» во втором отделе ГРУ ДНР; Эдуард Гилазов, позывной «Рязань», командир первой разведывательной роты «разведывательного батальона Крота»; Олег Шарпов, позывной «Змей», командир взвода разведывательной роты, мог присутствовать на месте запуска ракеты «Бука»; Игорь Безлер, позывной «Бес», командир группы Безлера; Сергей Поваляев, позывной «Боцман», подчинённый Безлера; Валерий Стельмах, позывные «Наёмник» и «Батя», подчинённый Безлера; Игорь Украинец, позывной «Минёр», подчинённый Безлера; Александр Ходаковский, позывной «Скиф», командир батальона «Восток»; Александр Семёнов, позывной «Сан (Саныч)», заместитель командира батальона «Восток».