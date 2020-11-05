По центру Нижнего Тагила бегает енотовидная собака. «80% того, что животное болеет бешенством» 

4 ноября тагильчанин, проживающий на проспекте Строителей, сфотографировал енотовидную собаку — хищника из семейства псовых, обитающего в лесу. Сегодня сотрудница лесничества Светлана, опасаясь за жизнь тагильчан, выехала на проверку информации.
«80% того, что животное болеет бешенством. Енотовидная собака — зверь сумеречный. Если бы он был здоров, то не вышел бы к людям днём. Самое страшное, что здесь рядом находятся школы и детские сады», — говорит Светлана, сотрудница лесничества.
Женщина в поисках лесного гостя осмотрела контейнеры для мусора в местных дворах и подвалы, в которые мог спрятаться хищник, а также спрашивала у местных жителей, не замечали ли они зверька, похожего на енота. Но следов енотки, как ещё называют енотовидную собаку, найти не удалось.
«Я буду отслеживать информацию об этом звере. Будем надеяться, что бешенства нет и что зверь ушёл сам. Если он всё-таки не ушёл, то проявит себя обязательно. Тогда в соответствии с законодательством он будет отловлен и передан в департамент природных ресурсов», — поясняет Светлана.