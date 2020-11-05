По центру Нижнего Тагила бегает енотовидная собака. «80% того, что животное болеет бешенством» 

4 ноября тагильчанин, проживающий на проспекте Строителей, сфотографировал енотовидную собаку — хищника из семейства псовых, обитающего в лесу. Сегодня сотрудница лесничества Светлана, опасаясь за жизнь тагильчан, выехала на проверку информации.

«80% того, что животное болеет бешенством. Енотовидная собака — зверь сумеречный. Если бы он был здоров, то не вышел бы к людям днём. Самое страшное, что здесь рядом находятся школы и детские сады», — говорит Светлана, сотрудница лесничества.

Женщина в поисках лесного гостя осмотрела контейнеры для мусора в местных дворах и подвалы, в которые мог спрятаться хищник, а также спрашивала у местных жителей, не замечали ли они зверька, похожего на енота. Но следов енотки, как ещё называют енотовидную собаку, найти не удалось.