Пловец из Екатеринбурга завоевал серебро на Паралимпиаде

Спортсмен из Екатеринбурга Вячеслав Емельянцев завоевал серебряную медаль в плавании на дистанции 100 м на спине на Паралимпийских играх в Токио, пишет ЕАН.

Емельянцев выступал в категории S14 среди спортсменов с интеллектуальными нарушениями. Первое место занял австралиец Бенджамин Хэнс (57,73), Емельянцев получил серебро с результатом 59,05 секунды, бронза у британца Риса Данна (59,97). Ещё один россиянин, Михаил Кулябин, занял шестое место (1.01,15).

Емельянцев является четырёхкратным чемпионом мира и трёхкратным серебряным призёром чемпионатов Европы, он начал заниматься спортом в 2000 году в Екатеринбурге.﻿﻿﻿

Летние Паралимпийские игры проходят с 24 августа по 5 сентября в Токио. В соревнованиях принимают участие 242 спортсмена из России, они выступают в 19 видах спорта из 22.