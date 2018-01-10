Площадь у посольства России в США получит имя Немцова в годовщину его убийства

Площадь перед посольством России в Вашингтоне к 27 февраля переименуют в честь политика Бориса Немцова, убитого 27 февраля 2015 года, сообщил на своей странице в Facebook бывший сопредседатель партии ПАРНАС, глава фонда Бориса Немцова Владимир Кара-Мурза-младший.

«Отдельным решением Городской совет Вашингтона единогласно проголосовал за ускоренный порядок принятия законопроекта о площади Бориса Немцова перед посольством России. Переименование вступит в силу к 27 февраля», — написал Кара-Мурза.

Таким образом, квартал 2600 на Висконсин-авеню, расположенный между улицами Дэвис и Эдмунс, будет переименован в «Немцов-плазу».

В феврале 2017 года назвать территорию рядом с российским посольством именем Немцова предложил сенатор Марк Рубио. Это предложение в начале декабря было рассмотрено городским советом Вашингтона, в его заседании принимала участие дочь Немцова Жанна.

Накануне глава совета муниципальных депутатов Красносельского района Москвы Илья Яшин анонсировал проведение 25 февраля марша в память о Немцове.

«В установленные законом сроки в мэрию будет подана заявка на проведение акции. Запланированный маршрут: от Пушкинской площади по бульварам до проспекта академика Сахарова», — сообщил оппозиционный политик.

В прошлом году марши памяти Немцова 26 февраля прошли в нескольких российских городах. В Москве, по данным «Белого счётчика», в них приняли участие около 15 тысяч человек, в то же время полиция насчитала пять тысяч участников.

В июне 2017 года коллегия присяжных признала виновными в убийстве Немцова Заура Дадаева, Анзора и Шадида Губашевых, Тамерлана Эскерханова и Хамзата Бахаева. В материалах суда говорилось, что Дадаев в день убийства следил за Немцовым, а затем несколько раз выстрелил в политика. Дадаева приговорили к 20 годам колонии строго режима, а остальным обвиняемым назначили сроки от 11 до 20 лет. Дочь Немцова после вынесения приговора заявила, что считает убийство отца нераскрытым.