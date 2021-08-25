Площадь лесных пожаров в Свердловской области за сутки увеличилась на 2 тысячи га и превысила 5,5 тысячи га

В Свердловской области продолжают бушевать 49 природных пожаров, которые захватывают площадь в 5,6 га лесного фонда, сообщает пресс-служба федеральной «Авиалесоохраны».

Также зафиксирован пожар на землях обороны и безопасности площадью 180 га и возгорание на землях населённых пунктов площадью 14 га. На территории региона действует особый противопожарный режим.

Из-за крупного пожара на горе Волчиха под Первоуральском на 3,5 часа перекрывался Пермский тракт. Площадь пожара составляет около 50 гектаров. С природным пожаром пытаются справиться как с земли, так и с воздуха. Двенадцать раз пожарный вертолёт Ми-8 МЧС России сбрасывал воду на очаги возгорания; воду он набирал из Волчихинского водохранилища, что в пяти километрах от места ЧП. В общей сложности за два часа работы с вертолёта сбросили 36 тонн воды.