Из-за крупного возгорания на горе Волчиха на несколько часов перекрывали Пермский тракт

Крупный лесной пожар на горе Волчиха стал причиной перекрытия Пермского тракта — движение на трассе было парализовано три с половиной часа, пишет E1.ru.

Площадь пожара у горы Волчиха составляет около 50 гектаров. С природным пожаром пытаются справиться как с земли, так и с воздуха. Двенадцать раз пожарный вертолёт Ми-8 МЧС России сбрасывал воду на очаги возгорания; воду он набирал из Волчихинского водохранилища, что в пяти километрах от места ЧП. В общей сложности за два часа работы с вертолёта сбросили 36 тонн воды.

Ночью в МЧС сообщили, что ликвидировали угрозу распространения огня на сады.

«Работы по тушению пожара в Первоуральском городском округе продолжаются. В настоящее время угроза распространения пожара на садовые товарищества снята, все дома и строения сохранены. Пострадавших в результате пожара нет», — сообщали в ГУ МЧС по Свердловской области.

В ликвидации пожара задействованы 191 человек и 45 единиц техники от «Авиалесоохраны», лесничества, МЧС России, администрации, полиции и добровольцев. Изначально волонтёров звали помогать тушить пожар, однако позже в свердловской «Авиалесоохране» сообщили, что, наоборот, предостерегают жителей от самостоятельного тушения.

«Это опасно! Тушением пожаров должны заниматься специалисты, спасатели, которых сейчас достаточно для ликвидации возгораний на территории области», — заявили в ведомстве.

Сильнее всего от смога из-за возгорания пострадал Первоуральский городской округ, на территории которого и находится Волчиха. В Екатеринбурге запах гари чувствуется почти во всём городе, но сильнее в восточных и южных районах города: на ВИЗе, Юго-Западе, в Академическом и на Широкой Речке. Хотя добрался смог с Волчихи и до Эльмаша.

При этом, согласно данным с автоматических станций контроля качества воздуха, превышения нормы допустимой концентрации вредных веществ не обнаружено. Однако в то же время на улице Коммунистической, например, на 20% превышен показатель среднесуточной предельной допустимой концентрации пыли, что соответствует низкому уровню загрязнения по данному веществу.

«На 22:00 24 августа на автоматических станциях контроля качества атмосферного воздуха в Екатеринбурге на Коммунистической, 85 и на Татищева, 16 превышений максимально разовых ПДК по всем измеряемым веществам не зафиксировано», — гласят оперативные данные.

На данный момент на территории Первоуральского ГО действуют четыре природных пожара. Два локализованы, их площадь 760,9 гектара, ещё два — площадью 154 гектара — пока не удалось локализовать.