Площадь лесных пожаров в России за сутки увеличилась на 23 тысячи га

За минувшие сутки площадь лесных пожаров на востоке России выросла на 23 тысячи га, сообщили в пресс-службе Авиалесоохраны.

По данным региональных диспетчерских служб лесного хозяйства, за прошедшие сутки в России ликвидировано 47 лесных пожаров на площади 3614 га.

Наибольшее количество пожаров отмечено в Иркутской области, где тушат 78 пожаров на землях лесного фонда на площади 110,82 тысячи га. За сутки площадь пожаров увеличилась на 13 тысяч га. В Красноярском крае тушат 69 пожаров на землях лесного фонда на площади 46,9 тысячи га. В Якутии спасатели борются с огнём на 15 пожарах на площади 1,26 тысячи га.

Всего на территории России действует 180 лесных пожаров на площади 163,17 тысячи га, что на 23 тысячи га больше по сравнению с прошедшими сутками. На тушении лесных пожаров задействовано 3795 человек, 492 единицы техники. На авиамониторинге — 45 воздушных судов, на тушении — 45 воздушных судов, сообщает Авиалесоохрана.

Площадь лесных пожаров на удалённых и труднодоступных территориях, тушение которых не ведётся на основании решений региональных комиссий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, увеличилась за сутки на 45 тысяч га. На этих территориях зафиксировано 273 лесных пожара на площади, пройденной огнём, почти в 2,5 млн га. Наибольшее количество таких пожаров зафиксировано в Якутии — 101 на площади 915 тысяч га, в Красноярском крае — 42 пожара на площади 812 тысяч га, в Иркутской области — 54 пожара на площади, пройденной огнём, 570 тысяч га.